Chiara Ferragni, tenero video di Leone che compie un anno: insulti vergognosi al bimbo

e il tenero video diche sta per compiere un anno.Il piccolo di casa Ferragni-spegnerà la sua prima candelina il 19 marzo, ma il bimbo è già pronto e con il ditino indica la sua età. Il filmato, condiviso su Instagram da mamma Chiara e papà Fedez, ha commosso i fan. Ma purtroppo sarebbe finito anche nel mirino degli haters

Fedez stilista per Diesel, assedio dei fan a Roma. E X Factor è un capitolo chiuso

Chiara Ferragni amarcord: «Eccomi a 14 anni». E posta le foto da modella sedicenne

Chiara Ferragni sulla giostra con Leone, haters scatenati: «Anaffettiva, tuo figlio ti odierà»

Chiara Ferragni e Fedez a Roma salutano i fan affacciati al balcone di Palazzo Fendi

«Povero bambino, ormai sembra un animale addestrato. Quanto schifo fai», ha scritto un hater sotto al video postato da Chiara Ferragni. Immediata la difesa dei fan dell'influencer più famosa del mondo, che hanno risposto per le rime al leone da tastiera: «Ma quanto sei frustrato? Anche io faccio così con la mia bimba. Non sapete proprio cosa dire». Chiara Ferragni avrebbe scelto, elegantemente, di non rispondere. Non sarà certo un hater a rovinare il primo compleanno di Leone. E il tenero video, neanche a dirlo, fa il giro del web, con oltre 1,3 milioni di visualizzazioni. Auguri!

Chiara Ferragni, sono due le foto con Fedez sul letto: bufera social, ecco perché

Chiara Ferragni, i sandali Oscar vanno a ruba (e costano 690 euro)

Ultimo aggiornamento: 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA