Chiara Ferragni, la sorella Valentina corre in clinica per un'emergenza

Corsa in clinica per la sorella di Chiara Ferragni, Valentina. L'influencer, cognata di Fedez, ha davvero avuto una brutta avventura, trascorrendo ore concitate in una clinica. Ecco cosa è accaduto.

Chiara Ferragni, Leone riceve una mini-Lamborghini. E gli haters criticano

Chiara Ferragni posta una foto di lei a 5 anni, ma i fan la criticano per un particolare: «Orribile»

Valentina sarebbe stata molto in pena per il suo cagnolino Pablo e lo avrebbe portato di corsa in una clinica veterinaria. Documentando lo spiacevole episodio sulle stories di Instagram : «Pablo è stato operato, ci ha fatto preoccupare ma ora sta bene. È un guerriero, sta ricevendo le cure migliori e tra qualche giorno sarà a casa».



Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insomma, il cagnolino - che è una goccia d'acqua con- sarebbe, così mamma Valentina Ferragni e sicuramente anche zia Chiara possono tirare un sospiro di sollievo.