© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo fondi per la binifica di scuole e per il lavoro agile di dirigenti e dipendenti. Ora la Provincia di Frosinone istituisce un gruppo di lavoro permanente di emergenza, composto dagli organi di vertice amministrativo e tecnico dell’ente provinciale. Lo prevede un nuovo decreto firmato dal presidente Pompeo.Questo team ristretto di funzionari è «autorizzato e delegato a porre in essere tutti gli atti urgenti, necessari per adottare misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che riguardano le competenze e l’organizzazione della Provincia di Frosinone, in relazione alle direttive emanate dal governo sulla materia».In base al decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo sono individuate quali attività indifferibili da rendere con la presenza sul posto i servizi di controllo e vigilanza di agenti e ufficiali di polizia provinciale (che per il pattugliamento dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa igienico-sanitaria), quelli di manutenzione stradale, di tipo ambientale non differibili, di trasporti e tutte le attività ritenute strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.«Per quanto riguarda il lavoro agile le disposizioni sono estese a tutto il personale di qualsiasi profilo, al personale amministrativo dell’Agenzia Frosinone e Lavoro e al personale utilizzato, a qualsiasi titolo, dall’Agenzia Provinciale Energia Frosinone. Per il personale al quale non può essere applicata la modalità del lavoro agile, ciascun dirigente è autorizzato a programmare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti» comunicano dalla Provincia.