Villa Santa Lucia, si ribalta con l'auto: ferito un uomo

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, 28 dicembre, nel comune di Villa Santa Lucia, in località Pittoni. Secondo le prime informazioni, un'auto si è ribaltata più volte nei pressi del campo sportivo, in un incrocio che è spesso teatro di incidenti a causa dell'elevata velocità.

L'automobilista, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della sua vttura e si è ribaltato finendo contro un muro. Immediato l'intervento dei soccorsi: i carabinieri hanno provveduto ai rilievi mentre il personale sanitario del 118 dopo aver prestato le prime cure ha trasferito l'automobilista all'ospedale Santa Scolastica di Cassino dove ora si trova ricoverato in codice giallo. I residenti chiedono la messa in sicurezza di quel tratto.