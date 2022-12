Roccasecca, perde il controllo dell'auto e finisce in negozio di giocattoli

Paura la notte scorsa a Roccasecca, un uomo alla guida di una Fiat Bravo ha perso il controllo dell'auto ed finito in un negozio di giocattoli.

È successo intorno all'una sulla via Casilina, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e il personale del 118. In un primo momento si è temuto il peggio perchè il rumore che ha prodotto l'impatto del mezzo contro la serranda ha fatto pensare ad un'esplosione.

Ma per fortuna il conducente, un uomo della zona, non ha riportato gravi conseguenze di salute. Ora c'è da quantificare i danni al locale, mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.