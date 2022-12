Tragedia a Veroli, uomo cade dalla scala e muore a 58 anni

Tragedia a Veroli, un cinquantottenne cade da una scala e muore. Inutili per lui i soccorsi. Il grave incidente si è verificato questa mattina, 22 dicembre, verso le 9,30. Stando alle prime informazioni l’uomo stava facendo manutenzione a un montacarichi per lo spostamento della legna, nei pressi della sua abitazione, quando la scala a pioli su cui si trovava si sarebbe girata sbalzandolo a terra e facendolo precipitare dal secondo piano. Sono intervenuti i soccorritori dell'Ares 118 che hanno potuto solo constarare il decesso e le forze dell’ordine che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.