Università di Cassino in vetrina a Modena, la visita allo stand del ministro Toninelli

L’università di Cassino e del Lazio Meridionale torna con successo dalla missione di Modena, dove ha partecipato alla prima edizione del Motor Valley Fest, il festival diffuso rivolto agli appassionati delle due e quattro ruote. Organizzato dalla Regione Emilia Romagna, dalla città di Modena, da Bologna Fiere, Modena Fiere e Aci Modena, l’evento ha coniugato innovazione, motori, cultura ed enogastronomia. L’ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale è stato tra i protagonisti, insieme ad altri atenei italiani e ad aziende internazionali, dell’area tematica dedicata all’Innovazione e ai Telenti, una sorta di laboratorio aperto, allestito in un’ex centrale elettrica. L’università del Lazio Meridionale ha messo in vetrina nel proprio stand i prodotti di ricerca realizzati, in particolare, nei laboratori di Ingegneria. Dalla robotica al progetto di aerodinamica passando per il progetto sui kart elettrici.«Una partecipazione che ha consentito alla nostra università di accendere i riflettori sul nostro territorio e di celebrarlo». È quanto affermato dalla delegazione presente a Modena composta dai professori Alessandro Silvestri, presidente Alaclam, Francesco Misiti, presidente del Cuori, Francesco Ferrante, presidente del Job Placement, e dai rappresentanti del personale fautori della missione: Alessandro De Rosa e Simona D’Ammizio. La presenza al Motor Valley Fest ha consentito all’istituzione accademica di stringere rapporti di collaborazione.Tanti i personaggi che hanno sostato nello stand e apprezzato i prodotti di ricerca. Tra le personalità si è notata la presenza dello scrittore Luca Dal Monte e del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il quale si è soffermato con lo staff Unicas a parlare dei progetti di ricerca apprezzando il lavoro dell’ateneo. La sosta allo stand ha dato la possibilità di presentare al ministro anche i prodotti di merchandising e di scattare una foto a Toninelli con la felpa Unicas. «In autunno - ha annunciato il prof. Silvestri - organizzeremo a Cassino una manifestazione analoga a quella di Modena, per celebrare le vocazioni del nostro territorio»