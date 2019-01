© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un film su Cassino e Montecassino prodotto da Andrea Iervolino e da Lady Monika Bacardi sua business partner. E’ questo l’obiettivo dei due produttori internazionali attraverso la loro società di produzione cinematografica Ambi Media Group. Un film su Montecassino è una idea di Iervolino avuta sorvolando in elicottero il monastero benedettino durante un trasferimento da Roma a Capri per ricevere un premio. Andrea Iervolino è di Cassino dove vivono i suoi genitori e perciò Montecassino è un luogo caro a lui, alla sua famiglia e a tutti i cassinati. Iervolino durante i suoi frequenti soggiorni di lavoro a Roma proveniente dal Canada, dove ha la sede principale l’Ambi Group, fa sempre un salto a Cassino. Entro quest’anno punta a questa produzione anche se per il 2019 saranno molti i film in produzione, in attesa che quelli prodotti nel 2018 possano calcare i red carpet dei più importanti festival del cinema mondiale. Una spinta rilevante all’attività cinematografica di Iervolino gli arriva dalla business partner Monika Bacardi, imprenditrice e produttrice cinematografica di successo di nazionalità italiana che vive a MonteCarlo da oltre vent'anni. Parla correntemente cinque lingue. Amante dell'arte e della fotografia, Bacardi è particolarmente appassionata al mondo del cinema, trasformando con successo la sua passione in un partenariato attivo e proficuo con il produttore Andrea Iervolino con il quale ha fondato il gruppo Ambi Media Group. Tra le ultime produzioni di successo il thriller d'azione "The Poison Rose" con John Travolta, Morgan Freeman, Famkee Janssen e Brendan Fraser; il film tratto dal romanzo del premio Nobel J. M. Coetzee "Waiting for the Barbarinas" con Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson e il film d'animazione "Arctic Justice", le cui voci dei protagonisti sono affidate ad attori del calibro di Jeremy Renner, Alec Baldwin, John Cleese, James Franco, Anjelica Huston, Heidi Klum e Omar Sy. Monika Bacardi vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi attori di Hollywood come Al Pacino, Sarah Jessica Parker, Michael Madsen, Antonio Banderas, Naomi Watts, Liev Schreiber, Selena Gomez, Robert Duvall, Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Bryan Cranston e molti altri. Preferisce i film di denuncia sociale e il documentaristico.