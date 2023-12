Auto contro ambulanza: scontro sulla Casilina a Cervaro

Auto contro ambulanza: scontro sulla Casilina Sud, a Cervaro, al semaforo in località Sordella. Dalle prime informazioni che trapelano, il mezzo del 118 si stava immettendo sull'arteria principale a sirene spiegate ma in quel momento sulla Casilina, in direzione Cassino, viaggiava un Freemont che non ha ha fatto in tempo ad evitare lo scontro.

Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi del caso e per valutare bene la dinamica e le responsabilità. I due operatori del 118 sono stati trasferiti al Santa Scolastica a bordo di un'altra ambulanza in codice rosso. Al Pronto soccorso per le visite mediche anche l'autistia dell'altro veicolo