Mese della prevenzione del tumore al seno, a Morolo arriva la "Panchina rosa"

Il fiocco rosa su una panchina in piazza e le donne dell'amministrazione di Morolo tutte insieme, per dire che con la prevenzione si vince.

«Anche quest’anno a ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L' aumento dei costi delle forniture energetiche che grava sui bilanci di famiglie, aziende pubbliche e private, non consente agli Enti locali l'illuminazione in rosa dei monumenti. L’amministrazione comunale ha così raccolto il suggerimento delle associazioni provinciali Lilt, di colorare di rosa una panchina di Piazza Ernesto Biondi, luogo rappresentativo e di maggior transito pedonale». Un modo per ribadire la centralità della prevenzione, nella lotta ai tumori e non solo

La sede centrale e le associazioni provinciali della Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, in occasione dell'ottobre rosa offriranno visite senologiche gratuite negli ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale, prenotando al numero verde 800- 998877