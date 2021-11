Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

GIORNATA CONCLUSIVA

L'obiettivo della Asl di Latina è quello di arrivare al 100% di copertura delle campagne di screening. Lo ha detto la direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli, intervenendo alla giornata conclusiva della campagna Ottobre rosa: «Ad oggi abbiamo raggiunto il 25%, quindi 1 donna su 4, che si sottopone a visite di prevenzione, ma in futuro l'obiettivo è raggiungere tutta la popolazione femminile». L'evento si è tenuto presso l'aula magna della Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza di Latina.

Presenti, fra gli altri, la presidente Lilt Nicoletta D'Erme, il direttore della Breast Unit Fabio Ricci, la direttrice del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Antonella Calogero.

Diversi gli interventi che si sono succeduti nel corso della mattinata. «È importante sostenere progetti virtuosi come questo ha sottolineato il prefetto di Latina, Maurizio Falco poiché mettono in relazione enti, associazioni, strutture sanitarie e cittadinanza creando rapporti di fiducia duraturi che nel tempo danno sempre maggiori risultati» Anche la Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, in un video fatto per l'occasione, ha affermato come la collaborazione tra associazioni come la Lilt, la Breast Unit e l'Università, siano un «esempio di come le attività possano essere fortemente integrate con la città per migliorare la qualità dei servizi offerti»

«I numeri del tumore sono altissimi ha detto la Presidente della Lilt Nicoletta D'Erme - siamo sui 54.000 casi l'anno, e nel 2020 si stima ci siano stati 470.000 screening mancati. Per noi l'Ottobre Rosa è tutto l'anno perché svolgiamo visite di prevenzione gratuite e campagne di sensibilizzazione». Si stima che una donna affetta da tumore alla mammella, se presa in carico dalla Breast Unit, aumenta le sue possibilità di sopravvivenza del 20%.

Per far sì che questo accada però «l'informazione e la conoscenza sono fondamentali ha sottolineato la professoressa Calogero e in questo il ruolo delle associazioni è fondamentale». Dello stesso avviso il sindaco, Damiano Coletta, che ha precisato come la «conoscenza va alimentata, e ognuno lo deve fare secondo il proprio ruolo». «Se noi cresciamo ha aggiunto il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, Carlo Della Rocca lo dobbiamo anche alle associazioni che sensibilizzano e lavorano sul territorio». Fabio Ricci ha parlato, infine, di «battaglia culturale» da combattere per prevenire i tumori al seno.

