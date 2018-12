© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffa alla banca, grazie alla complicità di un direttore di filiale. I carabinieri di Paliano hanno denunciato per concorso in truffa, falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale e privati e violazione del Testo unico bancario, 11 persone, residenti a Paliano ed altri comuni delle provincie di Frosinone ed Isernia. L’indagine ha permesso di raccogliere di ricostruire il raggiro. I denunciati, a vario titolo, hanno indotto un noto istituto di credito ad erogare mutui e prestiti per circa 100.000 euro in favore di clienti non in possesso dei previsti requisiti.In particolare, due procacciatori di affari - un 43enne residente ad Arce, già censito per analoghi reati ed un 65enne residente ad Alatri, già censito per reati contro la persona ed in materia di armi - grazie alla complicità di un direttore di filiale, hanno indotto la banca ad erogare i benefici in favore di clienti in forza di documentazione risultata falsa o incompleta.