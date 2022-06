Infiorata e visite gratuite, così Alatri festeggia il Corpus Domini

Attesa per l’infiorata del Corpus Domini. Domenica 19 giugno, infatti, prosegue il Grand Tour dei Tesori ed Eccellenze della Ciociaria che già ha visto tre appuntamenti di successo ad Alatri nei mesi scorsi. Questa volta si tratta di una visita guidata gratuita molto speciale lungo il percorso della tradizionale ‘Infiorata di Alatri’, arricchita dai tanti punti d’interesse turistico che si potranno visitare nell’itinerario culturale e artistico organizzato dalle guide esperte di Ciociaria Turismo. Tra i monumenti che si potranno ammirare, la piazza e la chiesa di S. Maria Maggiore, la chiesa di San Francesco e quella di San Michele, la fontana Antonini, la chiesa di San Silvestro con la sua cripta, Porta San Nicola, Palazzo Gottifredo e tanti altri punti di interesse storico e culturale anche meno noti. Ma non è tutto, perché, a richiesta, sarà possibile anche visitare la mostra permanente ‘Alatri in miniatura’ di cui è artefice il sindaco della città, Maurizio Cianfrocca che da anni si dedica a riprodurre fedelmente tutti i monumenti e gli scorci più suggestivi del centro storico. Oltre alle visite guidate gratuite, con partenza dalla sede della Pro Loco alle ore 10:30 e alle 16:00 su prenotazione (prenotazioni@ciociariaturismo), si terrà anche il mercatino degli artigiani nel borgo, aperitivi nei bar e menù tipici nei ristoranti convenzionati.

