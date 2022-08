Martedì 23 Agosto 2022, 09:22

Il cassinate in balia di bande di ladri, con una notte di paura e scorribande di malviventi tra Pontecorvo e Cassino. Nella Città Martire in via Bellini nel cuore della notte di ieri, un giovane al rientro in casa si è trovato a tu per tu con due ladri. Ci sono stati momenti di tensione, alla fine sono scappati a mani semivuote, perché nella fuga hanno abbandonato parte di refurtiva. Il giovane, figlio del proprietario di casa, ha avuto una colluttazione con i ladri e li ha messi in fuga a calci e pugni.

Alcuni testimoni avrebbero riferito alle forze dell'ordine di aver visto sfrecciare nella zona un'automobile scura, forse di marca Audi, subito dopo il tentativo di furto. Pare ci siano stati anche lanci di oggetti all'indirizzo dell'auto in corsa. Ad indagare su quanto accaduto sono gli agenti del commissariato cittadino. Tanta è stata la paura per i residenti della zona, ed ora si vagliano le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Ma non è tutto perché a distanza di una decina di giorni, dopo il colpo messo a segno ad Esperia, è tornata in azione anche la banda dei supermercati. A Pontecorvo, in particolare, è stata presa di mira la cassa continua del supermercato In'S di via Leuciana, nella parte bassa del paese. Stando alla prima ricostruzione almeno in tre, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, sono arrivati nel parcheggio antistante l'attività commerciale ed hanno tentato di scardinare la cassa continua che si trova proprio all'ingresso, ma qualcosa li ha infastiditi. Il sistema di sicurezza ha lanciato i primi allert e contestualmente, alcuni mezzi di passaggio avrebbero infastidito ladri, per cui hanno deciso di desistere e sono andati via. Poco dopo gli addetti alla sicurezza si sono recati sul posto assieme ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

Nel corso dei rilievi sono state trovate manomesse alcune parti della grossa cassaforte, per cui non è escluso che il piano era di farla saltare con il gas o altro materiale, ma non ne hanno avuto tempo.

I carabinieri diretti dal tenente Giovanni Fava ora stanno individuando alcune telecamere che ci sono nella zona che potrebbero aver ripreso l'auto dei malviventi o altri dettagli che potrebbero portare all'identificazione degli autori del tentato furto.

Quello della notte scorsa non è stato l'unico episodio. Solo una decina di giorni fa era stato preso di mira un centro medico privato. L'obiettivo dei malintenzionati erano i tanti macchinari per gli accertamenti diagnostici, ma anche in quel caso il colpo era fallito. Settimane, quelle del mese di agosto, segnate da diversi furti. Pochi giorni prima di ferragosto ad Esperia c'era stato un colpo, da oltre 10 mila euro, in un supermercato-tabacchi. In precedenza era stata ripulita una tabaccheria a Roccasecca. Ora gli investigatori dell'Arma stanno verificando i punti di contatto con il colpo fallito a Pontecorvo la notte scorsa, per capire se ad agire sia sempre la stessa banda.