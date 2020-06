L'assalto a una coppia di anziani, residenti a Fonta Merola, c'è stato intorno alla 5. In base alla prima ricostruzione in due sono entrati nell'abitazione della coppia, che, però, a causa dei rumori si è svegliata trovandosi faccia a faccia con i malviventi. I quali per scappare hanno sferrato una coltellata ad un'anziana di 71 anni, colpendola ad una gamba.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Pontecorvo.