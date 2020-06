Morì cadendo dal balcone per sfuggire a uno stupro: 2 imputati assolti in appello. Il padre: «La giustizia non c'è più»

Sono stati assolti dalla corte di appello di Firenze «perchè il fatto non sussiste» Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati di tentata violenza sessuale di gruppo nel processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca. La corte d'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado. Secondo l'accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di stupro. Il 14 dicembre 2018 il tribunale di Arezzo aveva condannato i due imputati a 6 anni.

Morì cadendo dal balcone per sfuggire a uno stupro: c'è il rischio prescrizione

Martina giù dal balcone per sfuggire alla violenza: assolti i due stupratori

«Non c'è niente, Martina non c'è più, e anche la giustizia non c'è più». Così Bruno Rossi, il padre di Martina, ha commentato in aula l'assoluzione dei due imputati. I genitori di Martina hanno assistito alla lettura del dispositivo tenendosi per mano. Dopo la lettura la madre, Franca, è uscita dall'aula. «La giustizia italiana si è interrotta sul lavoro fatto in precedenza», ha detto ancora Bruno Rossi. «Cosa farò domani?», ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti, «terrò stretta mia moglie». «Sono arrabbiato, l'assoluzione perché il fatto non sussiste - ha detto ancora - Vuol dire infangare l'onore di Martina, vuol dire sostenere che è volata giù da sola».

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA