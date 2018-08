Gente in strada e paura poco fa anche in Ciociaria, da Cassino a Frosinone, dove è stata nettamente avvertita la forte scossa di terremoto avvenuta alle 20.10 in Molise, magnitudo 5.2, nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, già colpita da un sisma di 4.6 la sera del 14 agosto. Il movimento tellurico è stato sentito anche in Val di Comino, non solo ai piani alti. In particolare nel Cassinate diversi cittadini hanno lasciato le abitazioni per riversarsi all’esterno.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:51



