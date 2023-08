Dice all'amica di essersi avvelenata, lei chiama i carabinieri e la salva dal suicidio

Intuisce che l’amica è in difficoltà e la salva con i carabinieri. Vive in diretta e riferisce l’avvelenamento della donna che aveva ingerito dei farmaci per togliersi la vita. È accaduto ieri sera, sabato 26 agosto, poco dopo le 22:30 quando è giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Sora una telefonata da parte di una donna di Taranto. Racconta alcuni dettagli appresi, oltre al numero di cellulare ed al nome dell’amica, che consentono di localizzare il paese di residenza. Spiega che nei giorni addietro la donna le aveva raccontato di una festa caratteristica in costume tradizionale. Si intuisce subito che la zona di interesse era quella di Arpino dove si è svolto il “Gonfalone”. Le immediate ricerche hanno consentito di individuare la casa della donna dove però in quel momento non era presente. Attraverso l’aiuto di un familiare arrivano ad Isola del Liri dove la signora si è trasferita già da un po’ di tempo. Era in effetti all’interno dell’abitazione in stato confusionale. Gli operatori del 118 accorsi sul posto l’hanno trasferita al Santissima Trinità dove si trova ricoverata ma fortunatamente non in pericolo di vita. La situazione è seguita dai Carabinieri e dai servizi di sostegno alla persona intercomunali dell’Aipes di Sora.