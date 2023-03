Violenta la ex, mamma di un bambino, sotto gli occhi dell'amica: arrestato

Avrebbe violentato la sua ex davanti all'amica di lei, al termine di un pedinamento, dopo essere arrivato appositamente da Sassari. Gli abusi all'Aquila, ora lui è adesso detenuto nel carcere di Sassari. A.E.M. di 27 anni (assistito dall'avvocato Giulio Michele Lazzaro) è accusato di essersi macchiato di un grave episodio di violenza sessuale ai danni della sua ex compagna dalla quale ha avuto un figlio oggi minorenne.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, dopo una serie di messaggi con insulti e minacce, si era allontanato preannunciando alla donna che sarebbe ritornato a L'Aquila: «Non ti preoccupare, le cose le risolveremo faccia a faccia». Una volta tornato in città, il giovane avrebbe pedinato la sua ex compagna mentre passeggiava con un'amica sotto ai Portici. Poi, quando la vittima è tornata con l'amica nella sua abitazione, l'arrestato avrebbe fatto irruzione costringendo la ex compagna ad avere un rapporto sessuale alla presenza della stessa amica. Una violenza che, come ha raccontato successivamente la donna agli investigatori, è stata costretta a subire perché l'uomo minacciava portarsi via il figlio minore, aggiungendo: «Non so come andrà a finire».