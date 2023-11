Telefoni e hashish nella celle del carcere di Frosinone, scatta il sequestro

Nove telefoni cellulari perfettamente funzionanti e completi di carica batteria, tre panetti di hashish da 100 grammi ed altre piccole dosi di stupefacente pronte per essere cedute, sono state trovate all'interno del carcere di Frosinone nel corso di una perquisizione a sorpresa effettuata dagli agenti della polizia penitenziaria.

IL SINDACATO

A darne notizia in una nota è Angelo Massaro, segretario generale della Fns Cisl Frosinone. «L'operazione è frutto di una diligente e scrupolosa attività di osservazione dei detenuti da parte del personale di Polizia Penitenziaria - dice in una nota il sindacalista - dotato di una elevata esperienza professionale motivato da forte senso del dovere, Plauso e ringraziamento da tutta la Fns Cisl, nonostante l'ormai diventata cronica carenza di personale, che è costretto ad affrontare quotidianamente eventi critici di non facile gestione».

La situazione «è sempre più drammatica - continua Massaro -, si rischia il collasso del sistema penitenziario, il sovraffollamento e la gravissima carenza degli organici, connotato dalla drammaticità degli eventi, sta compromettendo seriamente l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari».