Disegnano una svastica con i tappetini del parco giochi, indagano i carabinieri

Hanno divelto i tappetini in gomma messi a protezione dei bambini sotto i giochi

nel parco di località Colli a Monte San Giovanni Campano e li hanno impiegati per disegnare una grossa svastica nel centro della piazzetta. Il fatto è stato scoperto in mattinata e segnalato ai carabinieri dal sindaco Emiliano Cinelli.



L'episodio è avvenuto dopo la mezzanotte, a quell'ora infatti i fedeli sono usciti dalla chiesa al termine della veglia pasquale e tutto era ancora in ordine. Il sindaco si è detto certo che si sia trattato di «una bravata compiuta da un gruppo di ragazzi durante la notte e non un gesto

politico». In città non si sono mai registrati episodi di estremismo. I carabinieri procedono per «danneggiamento della cosa pubblica».