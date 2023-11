Giovedì 2 Novembre 2023, 13:04

Le voci si inseguivano da tempo e la conferma, adesso, arriva dall'annuncio su un sito di annunci immobiliari. La palazzina uffici di quello che era lo stabilimento Fiat, oggi Stellantis, a Piedimonte San Germano è in vendita. Un'operazione di dismissione che, riferiscono dall'azienda, non incide con la piattaforma produttiva del cassinate che anzi resta centrale per l'Italia.

«Il complesso industriale in oggetto - si legge nell'annuncio - è in una posizione comodamente raggiungibile dall'Autostrada A1 (uscita Cassino). L'area risulta avere una vocazione principalmente artigianale/industriale e commerciale, prossima all'agglomerato urbano residenziale del comune. L'immobile è costituito da complesso industriale anche detto “Building 15” composto da una palazzina uffici su 4 livelli fuori terra ed uno interrato con autorimessa ed ampia corte esclusiva con accesso diretto dalla strada». Una superficie di 7.000 metri quadrati coperti, più le corti esterne, che parte da una base di 1,6 milioni di euro.