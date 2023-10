Frosinone, Stellantis e futuro dello stabilimento di Cassino: venerdì incontro con Calenda

Presente e prospettive dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano: a Cassino arriva Carlo Calenda. Il leader di Azione interverrà nel corso del convegno “Quale futuro per Stellantis e l'automotive a Cassino e in Italia”, in programma venerdì 13 ottobre, alle 17, nella sala Restagno del Comune.



“Con l'intervento di Calenda vogliamo sensibilizzare i cittadini, l'opinione pubblica, anche della nostra provincia, sul tema Stellantis - si legge in una nota della federazione provinciale di Azione -.

Lo stabilimento di Cassino ha rappresentato una parte fondamentale della vita economica e sociale del territorio. Con i suoi 12.000 circa dipendenti è stato il più grande insediamento industriale in Italia. Ora, causa scelte penalizzanti, l'occupazione è scesa, per la prima volta, sotto i 3.000 addetti. Stesso percorso negativo è stato vissuto dalla filiera componentistica che, per fortuna, è riuscita, grazie allo spirito imprenditoriale, a posizionarsi nella fornitura alle altre case automobilistiche nel mondo”.

Nella nota Azione poi prosegue: “La crisi, ora, assume una dimensione internazionale con Stellantis, gruppo presente in tutto il mondo, che produce 400.000 auto l'anno in Italia e un milione in Francia. Questa comparazione dimostra le paure sull'automotive in Italia e sul futuro occupazionale di quello di Cassino”.