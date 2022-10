Cassino, celebrati i 50 anni dello stabilimento Fiat

Il Comune di Piedimonte san Germano ha celebrato oggi i 50 anni dello stabilimento Fiat, ossia dell’avvio della produzione che avvenne il 15 ottobre 1972. La prima macchina prodotta fu la Fiat 126 di colore rosso che è esposta al museo dell’auto di Torino. A celebrare l’evento i sindaci del territorio, consiglieri regionali e parlamentari. Presente anche il primo cittadino di Maranello, patria della mitica Ferrari. Il sindaco di Piedimonte, Gioacchino Ferdinandi, ha ricordato l’importanza dello stabilimento della casa torinese che ha significato posti di lavoro e sviluppo economico e urbanistico per il piccolo centro del cassinate. Ha ricordato anche che il 36 per cento degli abitanti del comune ha lavorato in Fiat e che attualmente ce ne sono circa 500. Si è parlato non solo di ricordi e di prestigio per la presenza del più importante gruppo industriale in provincia di Frosinone ma anche di futuro e quindi della necessità di progettare delle infrastrutture per rendere il territorio sempre più appetibile. Si sono alternati ai microfoni i sindaci di Cassino Salera, di Frosinone Mastrangeli, di Roccasecca, Sacco, di Colfelice Donfrancesco, i consiglieri regionali Buschini, Battisti e Marcelli, i parlamentari Ottaviani e De Meo e il vice presidente del Consorzio industriale del Lazio Salvatore Forte. Finora sono stati prodotti 21 modelli di vetture. L'ultima è il Grecale di Maserati.