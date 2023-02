Martedì 21 Febbraio 2023, 10:15

«Togli quella foto svergognata». Questa era soltanto una delle frasi più irrispettose che una 35enne di Frosinone si sentiva dire dall'ex compagno, che aveva lasciato proprio per la sua gelosia morbosa, quando postava qualche sua fotografia sui social. Ogni volta che la donna pubblicava qualche sua immagine ecco che arrivavano una pioggia di insulti Ed è stato proprio l'utilizzo costante ed ossessivo delle piattaforme web ( l'uomo non faceva altro che denigrarla scrivendo post minacciosi su Facebook e Instagram) a far decidere la donna a presentare denuncia per il reato di stalking.

LA RICOSTRUZIONE

Ormai l'uomo, un impiegato di 40 anni anche lui residente nel capoluogo ciociaro, non faceva altro che stare davanti al computer a caccia di scatti che avrebbero potuto comprovare che la ex fidanzata si era ormai rifatta una vita e che per lei quella relazione rappresentava soltanto un lontano ricordo. All'impiegato dava molto fastidio sapere che quella che era stata la sua compagna di vita per tanto tempo, subito dopo la relazione aveva ricominciato a provare a ricondurre una vita normale. Non a caso, quando postava sui social foto che la ritraevano con amici o in luoghi di divertimento, l'uomo si trasformava in una belva inferocita. Allora iniziavano le telefonate minatorie e gli insulti che le inviava anche tramite i messaggi su Wasthapp. Una situazione che ha fatto vivere la vittima dello stalking in un forte stato di agitazione. Le continue pressioni e le vessazioni a cui era sottoposta avevano portato la donna a cambiare anche le sue abitudini di vita.

A detta della 35enne che ogni giorno usciva di casa per recarsi al lavoro, non si sentiva mai tranquilla perché aveva paura che da un momento all'altro il 40enne potesse sbucare da qualche parte. Per cercare di tenerlo a bada, aveva anche provato a bloccarlo. Ma l'uomo attraverso altri profili riusciva lo stesso a vedere quello che la ex convivente postava soprattutto su Facebook. Da qui la decisione di far scattare la denuncia. Spesso la donna aveva anche paura a restare da sola dentro casa.

IL PROCEDIMENTO

I DATI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A conclusione delle indagini l'uomo è finito sotto processo per il reato di stalking. L'udienza è prevista per il prossimo maggio. L'imputato, che ha respinto tutte le accuse sostenendo che la ex fidanzata avrebbe raccontato soltanto fandonie per ferirlo e per fargli del male. L'imputato sarà difeso dall'avvocato Pietro Polidori. Spetterà adesso al legale difensore smontare tutto il castello accusatorio nei confronti del suo assistito. La procura ha contestato al quarantenne oltre ai pedinamenti e continue telefonate, il fatto di controllare la 35enne perennemente attraverso l'utilizzo dei social. Questi comportamenti persecutori e condotte reiterate volte a minacciare e controllare la ex fidanzata, hanno indotto il giudice per le udienze preliminari a decidere di trascinare l'impiegato sotto processo.I procedimenti per stalking sono purtroppo all'ordine del giorno in provincia di Frosinone. Le associazioni a difesa delle donne denunciano un aumento esponenziale dei casi, dovuto però anche al fatto che le vittime prendono sempre più coscienza e decidono di segnalare i soprusi subiti.Marina Mingarelli© RIPRODUZIONE RISERVATA