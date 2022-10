Venerdì 28 Ottobre 2022, 09:42

La compagna lo lascia per un altro uomo e lui un operaio di 48 anni residente a Giuliano di Roma inizia a perseguitare la ex ed il suo rivale in amore. I fatti risalgono a circa due anni fa quando la donna, una casalinga di 43 anni che si era innamorata di un altro, aveva deciso di interrompere, quella, relazione. Ma il 48enne che era ancora, profondamente innamorato, non faceva altro che pedinarla minacciando lei ed il suo compagno di morte se non ritornava da lui. Ùna volta aveva aspettato entrambi in una stradina secondaria. E quando aveva visto la loro auto spuntare si era parato loro davanti costringendoli ad una brusca frenata.

A nulla erano servite le parole della ex che le aveva fatto capire a chiare note che la loro storia era arrivata al capolinea e niente e nessuno avrebbe mai potuto farle cambiare idea. Parole che avevano esacerbato ancora di più l'operaio il quale dopo averla scaraventata fuori dalla macchina l'aveva colpita con pugni e schiaffi. Stessa sorte era toccata al compagno colpevole a suo dire di avergli rubato la sua donna. La causa della fine della loro relazione, a detta dell'uomo, era soltanto la sua. Un'altra volta ancora l'operaio si era recato sotto l'abitazione della sua ex ed aveva cominciato a prendere a sassate le finestre urlando che doveva scendere in strada perché lui doveva parlarle.

Nei giorni scorsi l'operaio è stato rinviato a giudizio. La signora, parte offesa di questa vicenda si è costituita parte civile tramite l'avvocato Claudia Mancini.

Mar. Ming.

© RIPRODUZIONE RISERVATA