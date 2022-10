Giovedì 27 Ottobre 2022, 07:45

Non avrebbe accettato la fine di quella storia d'amore clandestina e per questo avrebbe assunto un atteggiamento persecutorio.

La storia arriva dalla Valle dei Santi e vede protagonista, suo malgrado, una donna del comprensorio e un 51enne del cassinate, destinatario di un provvedimento cautelare. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri ella stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri, diretti dal capitano Bartolo Taglietti, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip del tribunale Cassino, nei confronti del 51enne. Il provvedimento - com'è stato spiegato dagli investigatori - si è reso necessario a seguito di ripetute «minacce e vessazioni» che l'uomo avrebbe posto in essere nei confronti della donna, conosciuta quattro anni prima, e con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.

Al rifiuto della vittima di continuare a portare avanti la storia con l'indagato, quest'ultimo avrebbe iniziato a perseguitarla, con messaggi ritenuti «ingiuriosi e minatori», ingenerando nella vittima uno stato di ansia, paura e terrore che l'ha spinta a denunciare il tutto ai carabinieri di San Giorgio a Liri. Le indagini, avviate con immediatezza, avrebbero consentito ai carabinieri della stazione di San Giorgio, coordinati dal maresciallo Luca De Angelis, di accertare che, effettivamente, quanto riferito dalla vittima trovava riscontro in una serie di messaggi, inviati sul cellulare della donna, il cui tenore era compatibile con quanto esposto in sede di denuncia. Ciò ha consentito alla Procura di concordare con le risultanze investigative emerse fino a quel momento e ad emettere il provvedimento cautelare a carico del 51enne. L'uomo a breve sarà interrogato e potrà fornire la propria versione dei fatti e difendersi dalle accuse che gli vengono mosse.

Vin.Car.

© RIPRODUZIONE RISERVATA