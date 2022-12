Evade dai domiciliari per perseguitare la vicina di casa: 54enne arrestato

Ossessionato dall'ex vicina di casa evade persino dai domiciliari, a Lanciano, per proseguire nell'azione di persecuzione. Adesso per l'uomo, di 54 anni, è scattato l'arresto in carcere su decisione del tribunale che ha aggravato la precedente misura cautelare. Già lo scorso gennaio aveva ricevuto dall'autorità giudiziaria pure il divieto di avvicinamento alla vittima a cui è stata danneggiata anche l'auto e minacciati i suoi cari.

Da un anno l'indagato aveva iniziato a renderle la vita impossibile, secondo l'accusa della procura. Ora il personale della squadra anticrimine del commissariato ha dato esecuzione all'ordinanza di aggravamento e sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. Aggravamento scaturita dall'ennesima denuncia della donna, destinataria per lungo tempo di atti persecutori posti dall' ex vicino di casa e conoscente. L'uomo, dopo un iniziale approccio cordiale e gentile, aveva cominciato ad avere un atteggiamento pressante nei confronti della donna al punto da convincerla ad allontanarlo.