L'amante la lascia, lei lo perseguita giorno e notte: sette mesi d'inferno

L’amante intesse una nuova relazione con una straniera e lei lo perseguita per sette mesi, da luglio 2022 a gennaio 2023, quando per la donna scatta il divieto di avvicinamento alla parte offesa deciso dal gip Massimo Canosa e il marito scopre così la relazione della moglie denunciata. Una tresca avvenuta a Lanciano e finita nel modo peggiore e con stalking che stavolta si è tinto di rosa.

Per la donna, difesa dall’avvocato Pasquale Piscopo, ora è arrivata la condanna patteggiata a 2 anni di reclusione (pena sospesa). Il procedimento è approdato dinanzi al gup Giovanni Nappi. Dopo essere stata lasciata, l’imputata di 57 anni, di Lanciano, ha perseguitato l’uomo, di 59, attraverso messaggi, chiamate notturne e pedinamenti. Fine relazione burrascosa visto che la donna non l’ha accettata, divenendo gelosissima.

E ieri i carabinieri hanno arrestato per stalking E.D.O, 50 anni, di S. Eusanio del Sangro, per stalking alla vicina di casa per 2 anni subissata di violenze, minacce e ingiurie. Domiciliari decisi dal gip su richiesta della procura. Temendo per la sua incolumità la donna ha trovato il coraggio e si è rivolta ai carabinieri di Castel Frentano.