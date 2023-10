Sposi in fuga dopo il pranzo di nozze: lo scoop del Messaggero sui giornali internazionali

È finita sui giornali internazionali, tra cui il Daily Mail, la storia della coppia di neosposi fuggiti senza pagare il conto da circa 8mila euro del pranzo del proprio matrimonio, celebrato a Frosinone lo scorso agosto.

Sposi in fuga a Frosinone, chi sono? Lei modella, lui imprenditore: li cercano a Francoforte. «Viaggiano spesso per lavoro»

La storia

Come ha raccontato Enzo Fabrizi, titolare del ristorante La Rotonda a Boville, non gli era mai successo in decenni di lavoro: si era fidato, come aveva fatto tante volte con altri clienti. Dallo sposo, un imprenditore edile di circa 40 anni originario della provincia di Frosinone, aveva ricevuto un acconto di poche centinaia di euro e restava da pagare il conto ma, ma al giorno concordato, il mercoledì dopo il pranzo di domenica, l'imprenditore ciociaro non si è presentato.

Le ricerche

Senza sapere cos'altro fare, il ristoratoren ha contattato la polizia locale, che ha potuto risalire agli spostamenti della coppia dal matrimonio. Con suo sgomento, al proprietario è stato detto che la coppia era andata a Roma in macchina ed era volata a Francoforte, in Germania, dopo la festa.