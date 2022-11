Si ribalta con il trattore, ferito gravemente. Trasferito in eliambulanza

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Cervaro, a restare vittima del sinistro è stato un agricoltore della zona. Per cause al vaglio dei carabinieri della locale stazione che stranno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, l'agricoltore si è ribaltato con il suo trattore lungo la strada provinciale che collega Cervaro con il piccolo comune montano di Viticuso. Le sue condizoni e le ferite riportate sono apparse subito serie per questo motivo è stata allertata un'eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Cervaro e l'uomo è stato trasferito in un ospedale della Capitale.