Giovane inciampa sugli scogli a Ponza e si ferisce al volto: interviene l’eliambulanza

di Giuseppe Baratta

PONZA - Un piede in fallo, a causa del buio, e il terribile schianto sugli scogli. Poche ore fa (all’alba di venerdì) un giovane adolescente, in vacanza a Ponza con gli amici, si è procurato una ferita molto grande sulla fronte (lunga circa 10 cm) perdendo moltissimo sangue.



I coetanei dello sventurato hanno allertato il personale della protezione civile presente al poco distante concerto di Joe D’Urso al Molo Musco: così i volontari, dopo aver assistito il giovane visibilmente in stato di shock, hanno poi atteso l’arrivo dell’anbilanza che lo ha trasportato al centro di primo soccorso dell’isola. Poche ore dopo la situazione del traumatizzato ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Venerd├Č 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:38



