Prenderà il via oggi la quinta edizione de “La Settimana della tecnologia della ricerca e dello sviluppo del territorio” presso l’Itis ‘Majorana’ di Cassino. Da oggi fino a sabato prossimo l’Istituto si trasformerà nel villaggio della tecnologia e dell’innovazione, con l’intento di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Questa mattina, alla presenza del dirigente prof. Pasquale Merino e delle autorità locali, si terrà la cerimonia di inaugurazione presso la sede del triennio alla Folcara. L’evento, che avrà come filo conduttore lo “Sviluppo sostenibile”, coinvolgerà le specializzazioni di elettronica, chimica, informatica, meccanica. Nel corso della sei giorni numerosi saranno i relatori di fama nazionale che si alterneranno nei vari dibattiti in programma. “Un’opportunità unica nel suo genere – sottolineano i promotori - che proietta gli studenti nel mondo dell’innovazione e della ricerca”. Nelle aule si avvicenderanno esponenti delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria, delle Forze dell’Ordine, pronti a mettersi a disposizione in lezioni frontali, convegni, workshop e laboratori. L’appuntamento atteso è quello di venerdì 17 gennaio: la tavola rotonda sul tema “I fabbisogni formativi del territorio”, che farà da apripista ad altre in programma nel corso dell’anno. Un’altra iniziativa confermata nell’ambito della Settimana è il “Career Day”, nel corso del quale gli studenti potranno incontrare direttamente le aziende, presentare il proprio curriculum e fare l’esperienza di un vero e proprio colloquio di lavoro al fine di un possibile futuro impiego. “Gli studenti sono protagonisti attivi e non solo spettatori” ribadiscono sempre gli organizzatori, che aggiungono: “Questa è una delle particolarità che rende unica nel suo genere la Settimana dedicata alla tecnologia. Della macchina organizzativa, infatti, gli alunni fanno parte a pieno titolo per quanto riguarda l’accoglienza, il tutoring, la comunicazione, la sicurezza”.