Mercoledì 19 Ottobre 2022, 10:06

Viene adescato da due ragazze e finisce in balìa di una banda di rapinatori. L'episodio risale al gennaio scorso quando un sessantenne di Ferentino era stato avvicinato da due donne che avevano cominciato a fargli complimenti, dicendogli che era un gran bell'uomo e che se lui avesse voluto avrebbe potuto consumare una notte all'insegna dell'eros. Il pensionato molto lusingato da quelle parole senza pensarci su due volte aveva deciso di invitare le ragazze, una di 37 e l'altra di 40 anni, nella sua abitazione. Una volta dentro casa le donne che risiedono entrambe ad Alatri, avevano iniziato ad accarezzarlo facendogli capire che erano disponibili a consumare un rapporto sessuale.

Ma proprio mentre l'uomo si stava dando ai piaceri della carne, dentro quella casa avevano fatto irruzione altri due uomini anche loro di Alatri rispettivamente di 38 e 35 anni. Il pensionato senza rendersene conto era finito in mano ad una banda di malavitosi che volevano soltanto i suoi averi. Dopo avergli sottratto il cellulare lo avevano costretto a seguirli per effettuare prelievi di contante . La banda lo aveva accompagnato prima agli sportelli postali automatici di Ferentino e in tre di Frosinone. Per lui sono stati momenti di grande terrore, momenti in cui oltre alle percosse aveva subìto anche minacce di morte.

Uno dei banditi, dopo averlo colpito più volte con pugni alla testa e sul volto, lo aveva costretto ancora una volta a prelevare ed a consegnare loro il denaro che teneva sul suo conto corrente. Ma nell'ultimo prelievo i distributori non avevano erogato le somme richieste per mancanza di denaro. A quel punto una pattuglia della Volante che si trovava davanti ad un bar che stava chiudendo, aveva fatto scappare i malfattori. L'uomo a causa delle lesioni riportate aveva dovuto richiedere le cure del pronto soccorso. Il nome dei quattro indagati è venuto fuori quando gli investigatori che avevano raccolto la denuncia hanno esaminato i fotogrammi delle telecamere ubicate nei pressi degli uffici postali dove si erano recati con la vittima .

Nei giorni scorsi c'è sta la conclusione delle indagini. Adesso l'avvocato di fiducia Tony Ceccarelli avrà venti giorni di tempo per presentare le sue memorie difensive. Gli indagati debbono rispondere di lesioni, rapina e sequestro di persona.