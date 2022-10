Furto nella notte alla banca del credito cooperativo di Serrone, prelevata una cassa

I ladri la notte scorsa sono entrati nella filiale di Serrone (località La Forma) della Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano. Per mettere a segno il colpo non hanno infranto vetri, non hanno usati mezzi particolari ma sono entrati dalla porta di servizio e hanno portato via una cassa. Sconosciuta, al momento, la quantità di denaro sottratta. Sull'episodio indagano i carabinieri di Paliano che sin dalle prime ore del giorno stanno acquisendo elementi utili a riconstruire l'azione dei malviventi dei quali non vi è traccia.