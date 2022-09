Rientro regolare ad Alatri e comprensorio, a Guarcino debutta il "Nonno Vigile"

Rientro regolare nelle scuole del comprensorio dove i Primi Cittadini hanno fatto gli auguri ad alunni e docenti per il nuovo anno scolastico iniziato con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata a livello regionale (15 settembre). Ad Alatri è stato il sindaco Cianfrocca ad inaugurare l’anno con una suggestiva cerimonia alla presenza dei dirigenti e degli altri rappresentanti dei vari istituti e plessi. L’unica criticità evidente resta quella legata alla momentanea indisponibilità dei locali della G.B. Lisi di Largo Graziosi che, a causa dell’allagamento dovuto al temporale e alla grandinata di qualche giorno addietro, ha dovuto spostare i propri allievi presso i locali della Dante Alighieri.

Il problema è che questa scuola media già ospita da due anni gli alunni della Luigi Ceci, l’altra scuola dichiarata inagibile e in procinto di essere abbattuta e ricostruita ex novo per problemi strutturali. Comunque pare che le soluzioni individuate dalla dirigente e dal Comune al momento funzionino e si sta lavorando per trovare locali alternativi per poter offrire ai ragazzi anche i laboratori (musica, lingue etc). certo è che anche la Dante Alighieri è un vecchio edificio che non soddisfa pienamente tutti i requisiti di una scuola moderna. Ma almeno fino alla costruzione della nuova Luigi Ceci (quindi anni), la situazione andrà tamponata con soluzioni di emergenza e adattamento. In generale quasi in tutte le scuole superiori resta anche la carenza generalizzata di docenti, ma questo è un problema non solo comunale, legato a condizioni di difficoltà a livello provinciale e regionale. A Guarcino una nota di colore: ha preso servizio come ausiliare “Nonno Vigile” il sig, Francesco Mizzoni , settantaseienne ex operaio di fabbrica sposato con tre figli e due nipotini, al quale è andato il ringraziamento pubblico dell’amministrazione Restante. Aiuterà i bambini davanti l’Istituto Comprensivo di Guarcino in particolare al momento dell’ingresso al mattino e all’uscita.