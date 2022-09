Scuola, inaugurato il plesso "Madonna della Neve" del I istituto comprensivo di Frosinone

Inaugurata questa mattina, martedì 10 settembre, la nuova scuola primaria di Madonna della Neve, costruita secondo i principi Gis, Green Innovation School, gli stessi che ispirano le strutture di tutta Europa più moderne e più attente all'ambiente. «Il pensiero costante di noi amministratori è rivolto alle nuove generazioni, perché prenderanno il testimone delle nostre azioni. Per loro, le loro famiglie, per tutto il personale docente e non docente, il Comune di Frosinone ha pensato e realizzato questa struttura green e all'avanguardia, nella quale i nostri bambini studieranno e socializzeranno in un ambiente sicuro e confortevole» - ha detto il sindaco, Riccardo Mastrangeli.

All'inaugurazione hanno preso parte il dirigente scolastico del I comprensivo, Edina Furlan, il vicesindaco Antonio Scaccia, gli assessori Angelo Retrosi, Valentina Sementilli, Simona Geralico, Alessandra Sardellitti, i consiglieri Francesco Pallone, Sergio Verrelli, Corrado Renzi. Numerose le famiglie e i piccoli alunni presenti.

Il nuovo plesso scolastico è composto di una struttura a basso impatto ambientale, anche sotto il punto di vista energetico e di riciclo dei rifiuti.

La Green Innovation School rimarrà in funzione fino al momento in cui sarà completata la struttura in cemento armato, ubicata a pochi metri di distanza, i cui lavori di ultimazione sono stati finanziati dallo stanziamento acquisito dall’amministrazione Ottaviani, con i fondi della rigenerazione urbana, per un totale di 2.300.000 euro.

«I bambini e le loro famiglie del popoloso quartiere di Madonna della Neve meritavano una struttura moderna, accogliente, funzionale – ha proseguito il sindaco Mastrangeli – è doveroso ringraziare l’amministrazione precedente, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, insieme all’ufficio tecnico comunale e al dirigente scolastico, professoressa Edina Furlan, per l’impegno profuso perché oggi fosse possibile consegnare alla città questa struttura, green, antisismica, sostenibile. Non resta che augurare buon anno scolastico a tutti».