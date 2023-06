Sassaiola allo stadio di Sora, tifoso deve scontare in carcere pena dopo quattro anni

Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive: arrestato un uomo che deve espiare una pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per reati commessi nel 2019.

I carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Sora hanno proceduto all'arresto di un 35enne, con vari precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, in esecuzione del provvedimento di ripristino dell'ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Il 35enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove dovrà espiare la pena residua. I fatti avvennero nel campionato d'Eccellenza 2019 durante l'incontro tra ASD Sora Calcio e Pro Cisterna LS Sermoneta, nei pressi dell'impianto sportivo "Claudio Tomei". Ci fu una sassaiola che portò all'arresto. Una domenica incandescente con alcuni tifosi protagonisti di intemperanze che coinvolsero anche alcuni tifosi provenienti dalla Provincia di latina. I facinorosi presero di mira inizialmente i tifosi della fazione opposta e poi gli agenti della polizia di stato e i carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico, la cui presenza permise di riportare la situazione all'ordine. Il personale del commissariato di polizia di Sora, durante l'attività di contenimento dei tifosi, subito individuò ed arrestò il giovane di Sora - finito ora di nuovo in manette - che aveva lanciato delle grosse pietre verso i sostenitori della squadra pontina e contro il cordone delle forze dell'ordine. Nei suoi confronti il Giudice dispose anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive con obbligo di firma. I disordini nei pressi dello stadio Tomei portarono all'epoca dei fatti anche all'arresto di un 28enne pontino per lancio di materiale pericoloso ed alla denuncia di un minore per lo stesso reato e un uomo per rissa aggravata. Negli scontri un Carabiniere riportò una ferita ad una gamba.