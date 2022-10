Ryanair boccia l'aeroporto di Frosinone: «Non andremo mai in Ciociaria»

Frosinone? No grazie. Ryanair rilancia Ciampino e boccia il decentramento (eventuale) in Ciociaria del secondo scalo della Capitale. «Roma ha bisogno di Ciampino come aeroporto, non può averne solo uno, sarebbe un monopolio. Bisogna investire in Ciampino, l'aeroporto deve crescere.

Parlano di rumori a Ciampino, ma non siamo noi, infatti noi siamo vittime a Ciampino dei vari aerei militari». Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair, Michael ÒLeary. «La forza di Roma è che ha due aeroporti. Il nuovo governo dovrebbe rimuovere tutte le restrizioni su Ciampino e raddoppiare il totale degli atterraggi da 60 al giorno che abbiamo a 100-200 al giorno. Non andremo mai a Frosinone, ci trasferiremo a Fiumicino, ma questo non sarà un bene per la città perché ci sarà solo un aeroporto e nessuna competizione tra aeroporti», ha detto ÒLeary, sottolineando che «non ha senso costruire un altro aeroporto, c'è già l'infrastruttura a Ciampino e andrebbe sviluppata».



In Ciociaria, ovviamente, c'è chi la pensa in maniera diversa e Ryanair non è l'unica compagnia esistente. Ma con queste premesse...