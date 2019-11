Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio nel deposito di pelletteria sull'asse attrezzato di Frosinone, nella norma i valori della qualità della dell'aria. L'Arpa Lazio ha reso noti i risultati delle analisi effettuate a breve distanza dall’area interessata con un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine. Gli esiti degli esami del laboratorio non hanno rilevato alcun sforamento.Qui è possibile leggere i risultati sul sito di Arpa Lazio