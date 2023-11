Lunedì 20 Novembre 2023, 09:04

Ferentino ed alcune testimonianze, hanno individuato due dei partecipanti alla rissa di qualche notte fa. Rissa nella quale è rimasto ferito in modo serio un giovane egiziano residente nel comune ernico. Due le persone individuate dai carabinieri che li hanno denunciati per rissa e lesioni. Un terzo cittadino di Ferentino è invece ricercato. Secondo le accuse i tre avrebbero partecipato alla rissa che ha avuto come vittima predestinata il giovane egiziano. La discussione sarebbe iniziata all' interno di un bar poi fatto chiudere dal Questore di Frosinone in quanto ritenuto luogo di ritrovo di pregiudicati dove spesso ci si ubriaca. Il ragazzo di Ferentino attualmente ricercato - secondo quanto emerge - avrebbe importunato l'egiziano con dure parole a sfondo razziale alle quali il giovane avrebbe risposto con disappunto.

Una rissa nata all' interno del bar dove il ferentinate vista la reazione del giovane egiziano lo avrebbe colpito secondo le accuse con calci e pugni. Ma sarebbe stato solo l'inizio in quanto i due, invitati dal titolare del bar sarebbero usciti nella piazza continuando a darsela di santa ragione. Una rissa che sarebbe durata a lungo, con il giovane ferentinate che avrebbe chiesto ed ottenuto l'intervento di amici. Almeno tre gli italiani che avrebbero colpito l'egiziano rimasto a terra ferito. Solo a quel punto alcuni passanti hanno lanciato l'allarme all' ambulanza del 118 ed ai carabinieri. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno curato in loco lo straniero che ha rifiutato il ricovero in ospedale. I carabinieri hanno ascoltato l'egiziano che però ha solo riferito di non conoscere gli aggressori e che gli stessi lo avrebbero prima apostrofato e poi malmenato pesantemente solo per il colore della pelle. I carabinieri hanno avviato le indagini ed in queste ore due ragazzi di Ferentino sono stati individuati e denunciati. Ora per loro potrebbero essere emessi dal questore di Frosinone i daspo urbani.Emiliano Papillo© RIPRODUZIONE RISERVATA