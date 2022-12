Coltellate alla stazione, identificato l'aggressore ma è irreperibile

Gli investigatori della questura di Frosinone hanno identificato l'uomo che il 23 dicembre ha accoltellato un ex poliziotto nei pressi della stazione per motivi di traffico. Grazie alle riprese video è stato possibile risalire a un albanese di 35 anni che però si è reso irreperibile.

L'aggressore, noto per essere in Italia come clandestino, dopo l'episodio ha fatto perdere le proprie tracce. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio.