Massacrato di botte dal branco soltanto per il colore della sua pelle. È la storia di un ragazzo di 20 anni originario della Guinea che il 22 dicembre del 2021 a seguito delle lesioni riportate nel pestaggio, avvenuto sotto i portici della piazza di, ha temuto veramente per la sua vita. Sei le persone che sono finite sotto processo per lesioni e offese razziali. In Tribunale lo straniero, parte offesa in questa vicenda, è salito sul banco dei testimoni per raccontare i drammatici momenti vissuti quella sera mentre si trovava in balìa del branco. Il giovane che da molto tempo vive nella città gigliata, ha riferito in aula che qualcuno per denigrarlo e deriderlo aveva cominciato a toccargli i genitali. Lui aveva subito tentato di difendersi. Ma gli altri gli si erano scagliati contro dicendogli che era uno sporco negro e che doveva andare via dalla loro città. «Quello che mi ha fatto più male- ha raccontato il guineano davanti al giudice- sono state proprio quelle parole offensive riguardo al mio colore della pelle. Mentre mi picchiavano continuavano a minacciarmi dicendomi che me l'avrebbero fatta pagare cara e che io non ero gradito nella loro zona». Nel corso del processo sono stati mostrati tutti i frame del video che è stato estrapolato dalle telecamere di sorveglianza installate proprio a pochi metri da dove è avvenuta l'aggressione.