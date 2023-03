Incidente: bus di linea del Cotral esce di strada, illesi autista e passeggeri

Incidente questa mattina, 1 marzo, poco prima delle 5 in località San Giovanni di Ripi per un bus di linea del Cotral. La corsa partita era da Frosinone ed era diretta allo stabilimento Lear. A bordo c’erano una decina di persone ma nessun passeggero è rimasto ferito. Il mezzo, per cause da accertare, è uscito fuori strada e non ci sono altre vetture coinvolte. E' intervenuta un’ambulanza ma non ce n'è stato bisogno e i passeggeri hanno tutti proseguito su un’altra corsa inviata per trasportali a destinazione. Il bus uscito di strada - che viaggiava entro i limiti di velocità secondo le prime informazioni - è stato trainato in officina.