La vita di Richard Benson, a Ceprano la proiezione del documentario

Il documentario biografico sulla vita di Richard Benson, musicista inglese e romano, arriva il 2 febbraio 2024 al SuperCinema di Cepran alle 21. Si tratta dell'unica proiezione in anteprima in provincia di Frosinone. Presenti in sala il regista Maurizio Scarcella e la moglie di Benson, Ester Esposito.

La proiezione e l’evento speciale sono promossi dall’Associazione Culturale Materia Creativa (Ferentino) e dal Ceprano Film Festival.

Il documentario è prodotto da Sarastro Film e distribuito da Piano B Distribuzioni. L’ideatore e regista Maurizio Scarcella, accompagnato da una piccola troupe, si è impegnato nel seguire e riprendere la vita di tutti i giorni di Benson e della moglie Ester per un periodo complessivo di 18 mesi.

In un secondo momento si sono poi realizzate le interviste che vanno a creare la consistente rete di testimonianze e riflessioni che ricostruiscono la storia del chitarrista e performer.

A seguire, una fase di ricerca e catalogazione del materiale di repertorio di Benson, composto per la maggior parte di video live delle sue esibizioni, resi pubblici (nell’arco di quasi vent’anni) dai numerosi fan per mezzo di piattaforme social e YouTube.

Ma soprattutto, il lascito fondamentale dell’artista: le sue trasmissioni televisive andate in onda dai primi anni Ottanta, fino al 2012. Queste ultime trasmesse da emittenti regionali (in onda nel Lazio, ma anche nel resto d’Italia) che hanno contribuito a creare e diffondere la sua immagine pubblica. «Nasce così un film-documentario capace di raccontare la parabola esistenziale e artistica del grande maestro, che permette a chi non conosce il personaggio di addentrarsi in un mondo totalmente nuovo e inaspettato» - si legge nella presentazione della serata.

L’evento inizia alle 21 con la proiezione del film Benson - La Vita è il Nemico. Si consiglia di prenotare e dopo la proiezione ci sarà il dibattito a cura dell’Associazione Materia Creativa e del Ceprano Film Festival, ospiti il regista Maurizio Scarcella e la moglie nonché compagna artistica di Benson, Ester Esposito. Dalle 23,30 festa e spazio alla musica dal vivo, con l'esibizione della band frusinate I Conniventi.

I COSTI

Biglietto di ingresso visione Benson - La Vita è il Nemico: 6 euro; visione più festa con live “I Conniventi”: 11euro; visione, più festa e tesseramento a Materia Creativa: 16 euro.