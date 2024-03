Festa per il Ceprano dei record, vince il campionato con cinque giornate d'anticipo e torna in Promozione

Il Ceprano calcio del presidente Cristian Di Palma è nella storia. Vincendo oggi per 2-0 sul campo del Borgo Hermada è matematicamente primo nel campionato di Prima Categoria ed è di nuovo in Promozione. Una camminata trionfale con 65 punti in 23 partite, frutto di 21 vittorie e due pareggi con 63 reti segnate ed appena 11 subire. A cinque giornate dal termine ha accumulato ben 17 punti sul Belmonte Castello. Festa grande per i cepranesi prima in campo poi al ritorno in Ciociaria. In goal, oggi, Quarta e Bernardo Bottoni quest'ultimo autore finora di 28 reti.

