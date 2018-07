di Pierfederico Pernarella

Riapertura della Frosinone-mare con sorpresa.Nella trarda mattinata di ieri ha è stato reso di nuovo percorribile, fatta eccezione per il traffico pesante, il tratto compreso tra il Frasso e lo svincolo con l'Apppia, ma all'altezza del chiilometro due, quindi nel territorio di Terracina, è spuntata una torretta, il cosiddetto Velo Ok, strumento per la rilevazione della velocità. Il limite orario in quel tratto è di 50 chilometri orari. Non è dato sapere se è stato già messo in funzione. L'installazione da parte dell’Anas, come sempre in questi casi, non è stata minimamente comunciata dagli enti competenti agli automobilisti.