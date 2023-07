Edilizia economica e popolare, Sara Battisti presidente della commissione speciale

La consigliera regionale eletta a Frosinone, Sara Battisti (Pd) è la presidente della commissione speciale “Piani di zona per l'edilizia economica e popolare”. L'elezione si è svolta oggi, nell'ambito delle indicazioni per quattro commissioni che si occuperanno anche di Expo 2030 e grandi eventi (presidente Luciano Nobili), Giubileo 2025 (Giorgio Simeoni) e Semplificazione amministrativa (Marika Rotondi).



«Ringrazio il capogruppo Mario Ciarla, il gruppo Pd e tutti i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami - ha detto la Battisti - È senza dubbio un riconoscimento importante, anche per l’intero territorio di Frosinone visto il risultato elettorale ottenuto.

Procederemo al più presto, insieme ai vicepresidenti Marco Colarossi e Vittorio Sambucci, cui vanno le mie congratulazioni, ad avviare tutti gli approfondimenti sulla tematica dei piani di zona nella Regione, acquisendo ogni elemento utile al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare».

«I miei migliori auguri di buon lavoro - è il commento del presidente regionale del Pd, Francesco De Angelis - Un riconoscimento importante per la consigliera regionale, che ha lavorato costantemente per il bene del territorio negli ultimi cinque anni e con un elettorato che le ha riconosciuto tutto questo con oltre diciassettemila preferenze alle ultime consultazioni. E un riconoscimento che va proprio al territorio, con una sua rappresentante che da oggi va ad assumere un ruolo di grande prestigio.Si tratta per Sara di una responsabilità notevole, in una materia complessa ma che, per la sua storia politica e per la sua sensibilità, la vedrà impegnata con particolare dedizione. Tutto il Partito Democratico, a cominciare dal sottoscritto, sarà al suo fianco per sostenerla».