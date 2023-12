Regione Lazio, Marino Fardelli eletto nell’ufficio di presidenza del difensore civico mondiale

"Sono molto contento di aver appreso di questa mia elezione nel board Europa all’interno dell’ufficio del difensore civico mondiale e il giusto riconoscimento per il lavoro fino adesso messo in campo diverso rispetto agli anni passati in cui ho cercato di far conoscere ruolo e funzioni di questa istituzione di garanzia. Sono contento del supporto ricevuto in ambito europeo da tutti i miei colleghi che mi hanno votato ed espresso fiducia per il grande lavoro fino adesso messo in campo per far conoscere la difesa civica italiana della regione Lazio nel mondo intero". Così Marino Fardelli, difensore Civico del Lazio, eletto alla Segreteria mondiale dei Difensori Civici. Negli ultimi giorni Farelli è stato a Kiev dove ha incontrato anche il presidente Zelensky.

"Un momento indimenticabile", così lo ha definito il Difensore civico del Lazio.