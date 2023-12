Lunedì 11 Dicembre 2023, 08:59

Edilizia popolare, svolta sulla graduatoria. Dopo quasi tre anni, infatti, arriva la buona notizia per le famiglie che aspirano ad ottenere un appartamento a canone agevolato grazie all'approvazione in Giunta di mercoledì scorso della riformulazione della commissione ERP (edilizia residenziale pubblica). È stato uno dei primi, se non il primo argomento di cui l'assessore al Patrimonio e al PNNR Giorgio Tagliaferri, si è voluto occupare appena nominato ad ottobre scorso perché il problema era in stallo da troppi anni, con notevoli ripercussioni sulle famiglie più bisognose. La neo commissione è formata da due membri provenienti dall'Ater di Latina, dopo una consultazione con tutti gli Ater della regione Lazio ed uno di Frosinone.

Già a gennaio, secondo quanto trapela, si lavorerà alla riformulazione della graduatoria che permetterà in breve tempo di farla scorrere per attribuire i nove appartamenti oggi disponibili per il Comune di Alatri tre dei quali pronti per l'uso ma anche quelli in gestione Ater visto che la graduatoria vale per entrambi. Ricordiamo che la penultima assegnazione, tra il 2016 e il 2017, fu anche oggetto di un'indagine della Guardia di Finanza che contestò le assegnazioni, i requisiti e le graduatorie. Questa buona notizia, tra l'altro, segue all'altra che il Comune ha deciso diverse settimane fa sulla non applicazione degli aumenti sui canoni di affitto per la rivalutazione Istat, che ha portato ad un risparmio di qualche decina di euro mensile per le famiglie assegnatarie, cifre che sembrano irrisorie ma che su canoni calmierati e per nuclei familiari in difficoltà sono una bocca di ossigeno.

CONTRATTI DI QUARTIERE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul fronte dei lavori di ristrutturazione, tra l'altro, potrebbe arrivare un'ulteriore svolta in quanto il Comune avrebbe appena deciso di riprendere internamente ai propri uffici tecnici la progettazione relativa ai fondi dei famosi "Contratti di quartiere 2"; si tratta di circa novecento mila euro fermi anche in quel caso da quattro o cinque anni, nello stesso calderone che contiene il finanziamento per la ristrutturazione del Palazzo comunale e del parcheggio multipiano di porta San Francesco.